Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı! 10 gün boyunca ücretsiz
Sürücüsüz olarak hizmet verecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün 12.00'da seferlere başladı. Günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı 10 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün 12.00'da seferlere başladı. Yeni metro hattı Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Ayrıca Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı 10 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün saat 12:00’de seferlere başladı.
Seferlerin başlaması dolayısıyla Tekstilkent’te bulunan kumanda merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, metro hakkında teknik bilgiler verdikten sonra Covid-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na telefonla bağlandı.
Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.