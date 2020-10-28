Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı! 10 gün boyunca ücretsiz

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün 12.00'da seferlere başladı. Yeni metro hattı Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Ayrıca Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı 10 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.