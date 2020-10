Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun görevini açıkladı! Galatasaray detayına dikkat

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresi 1 yıl. Emre Belözoğlu’nun kendisini tanıttığı ve duygularını aktardığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi, Başkan Ali Koç tarafından sportif direktörlük olarak açıklandı. Emre Belözoğlu, sözleşmeye yerine Fenerbahçe formasına imza attı. Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresi 1 yıl. Emre Belözoğlu’nun kendisini tanıttığı ve duygularını aktardığı videoda Galatasaray kısmı da yer aldı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

- 2018 yazında Göksel başkanın izniyle Emre ile görüştük, dertleştik. Takım olamıyorduk, başarılı olamıyorduk. Fikir alışverişinde bulunduk. Başakşehir kaptanıyken Göksel beyin de izniyle Emre ile görüştüm ve Emre'ye benim yerimde olsan sen ne yapardın dedim? O zaman Emre'nin bize geleceği belli değildi. Emre'ye 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti.

“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.

Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020

- Sezon bitince bazı arkadaşlar, teknik direktörümüz Ersun Hoca ve yöneticimiz Semih Bey, Emre'nin bir sezonluğuna kaptan olarak katılıp 20-25 maç katkı sağlamasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılaması gibi fikirle geldiler.

- Emre Belözoğlu kim diye sorsak herkes başka şeyler söyler. Ortak söylenecek bir şey var ki, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Emre bu yaz itibariyle kariyerinde yeni bir maceraya yelken açıyor. Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı futbolcularındandır. Gerek Galatasaray'da, gerek Başakşehir'de, Fenerbahçe'de. Dünyanın en büyük 5 liginin 3'ünde Türk bayrağını temsil etmiş birisidir.

''Emre şapkadan tavşan çıkardı''

- Emre bana 'Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik, doğru bir futbol aklının olmaması' dedi. Onunla beraber bu futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık. Emre Belözoğlu ile yaptığımız görüşmede Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini bana iletti, çok hoşuma gitti. Hoca seçiminde de Emre'yle beraber düşündük taşındık. Mali durumumuz dahilinde transferleri de birlikte yaptık. Harcama limitleri nedeniyle manevra alanımız dardı ama Emre şapkadan tavşan çıkardı. Transfer döneminin yıldızı Emre oldu. Emre Belözoğlu'nu yeni sportif direktörümüz olarak bugün açıklıyoruz.

''Emre beni çok etkiledi''

- Sadece Emre için söylemiyorum, Türk futbolunun, Türk futbolunun içinden gelen önemli isimler tarafından yönetilmesi gerektiğine olan inancımı hep söyledim. Bilhassa TFF için. Emre oynadığı dönemde edindiği arkadaşlıklar, oynadığı yerlerde kurduğu dostluklar beni çok etkiledi. Bununla beraber futbolu bu işin içinden gelen insanların yönetmesi gerektiğini bu dönemde daha iyi anlamış olduk.

Emre Belözoğlu, sözleşmeye yerine Fenerbahçe formasına imza attı.

''Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk''

- Fenerbahçe'nin ağırlığını, sorumluluğunu bilen kaliteli bir kadro kurduk. Emre de hep bunu söyler; Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolcuların kadroda olması gerekir. Bir sportif direktörün takım içinde çok büyük sorumlulukları vardır. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de dizayn etmek en önemli görevlerinden birisi. Sportif direktörümüz en çok vakti finans grubuyla geçirdi. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Lider karakterli oyuncular getirdik. Emre bana 'Lider karakterli oyuncu eksikliği var. Aidiyet duygusu yüksek oyunculara ihtiyacımız var' dedi.

''Emre gerçek bir mohikan''

- Dün Mohikan'ı lanse ettik. Emre gerçek bir mohikan. İnançlı, fedakar, mücadeleci, limit tanımayan biri gerçek hayatta da. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Gönülden de inanıyorum, her daim yolun açık, şansın bol olsun. Kaptanımıza, sana kaptan demeye devam edeceğiz, dilimiz alıştı ama yeni sportif direktörümüz hayırlı olsun.

''Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz''

- Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, ne takdir ederseniz kabulümdür dedi, açık çek verdi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz. Genç bir ekibiz, daha test edilmedik; test edileceğimiz günler de olacak; kapalı kapılar ardında birbirimizi yiyeceğimiz günler de olacak ve sonuçta tünelin sonunda ışık görüyorum.''

Emre Belözoğlu’nun kendisini tanıttığı ve duygularını aktardığı videoda Galatasaray kısmı da yer aldı.

''Yaş ortalaması 29'du, 27'ye çektik''

- Emre de bakmayın normalde de ters tarafı var. Ben de ters olabilirim. Çünkü özü, sözü bir insanlarız. Böyle olduğu zaman da insanların birbirlerine güvenmeleri kolay oluyor. Erol Hoca için de bunu söyleyebilirim. 3 Temmuz'dan sonra Emre'yi, Volkan'ı Aykut Hoca'yı farklı şekilde tanıma imkanım oldu. Liderliklerini gördüm. Geçen sene Emre ile sık sık konuştuk. Hocamız ayrıldıktan sonra daha çok konuştuk. Oğlum dedi ki Taylan Antalyalı genç diyorlar, Ozan Tufan ondan gençmiş. İkisi de genç oğlum ama Ozan daha önce oynadı o yüzden dedim. Geleceğe de yatırım yapan bir kadromuz var, geldiğimizde yaş ortalaması 29'du, 27'ye çektik.

''Sportif başarı dışında yapılanma anlamında iki yıldır önemli işler yapılmıştır''

- Seçilmeden önce de dedim. Fenerbahçe günü kurtararak gidemez. Söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor. Yaptığımız yapılanmalar yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. İki sene bazı konular için çok uzun, bazı konular için çok kısa. Ben her zaman 2 dönem gerek demiştim. İlk 6 hafta işler iyi giderken pek çok farklı konulara vakit ayırabiliyoruz. Saha sonuçları Emre ve Erol Hoca önderliğinde iyi gittiği sürece kurumsal yapılanma daha iyi ilerleyecektir. Sportif başarı dışında yapılanma anlamında iki yıldır önemli işler yapılmıştır.

''177 milyon liralık limit çıktı, kimsenin sesi çıkmadı'

- Fenerbahçe'ye yönelik ithamlara üzülüyorum. Bu sistemin yanlış olduğunu söyledim, insanların hile, hurdaya itileceğini söyledim. Yanlış düşüncelerimizin olmadığını ifade edebilirim. Limitlerin açıklandığı ertesi gün 4 transfer açıkladık. Siz öyle diyorsanız biz de böyle diyoruz dedik. Toplamda 22 milyon euroluk bir gelir geldi. Geçen sezon devre arası sol arası ve kanat oyuncusu alsaydık, şampiyonluğu kovalayabilirdik. O zaman limiti aşamadık. O zaman kimse afra tafra yapmadı. 177 milyon liralık limit çıktı, kimsenin sesi çıkmadı. 177 milyon hukuki açıdan da sıkıntıdır. Fenerbahçe'ye yönelik ithamlara üzülüyorum. Varsa bir yanlış, bankalardan, TFF'ye kadar herkese hakaret. Bu sistemin yanlış olduğunu söyledim, insanların hile, hurdaya itileceğini söyledim. Yanlış düşüncelerimizin olmadığını ifade edebilirim.

''Önümüzdeki yıl seçim var çünkü''

- İkisine de teşekkür ediyorum. Limitin açıklanmasının ardından 4 transfer yaptık. Siz öyle diyorsanız biz de böyle diyoruz dedik. Arkadaşlarımız zaten 'Sevgi limit tanımaz' diye çok güzel bir kampanya yapmıştı. Emre'nin sözleşmesinde 1 sene yazdık. Neden 1 sene? Önümüzdeki yıl seçim var çünkü. Seçimde ne olacağı belli olmaz. Umarım uzun yıllar birlikte çalışırız. Emre ve hocanın en büyük görevi, 50 milyon olan takımı 35-40'lara düşürmek. Bu ne demek? Altyapıdan oyuncu çıkarmak.

''Vedat'ın satışında çok tartıştık''

- Kruse ile ayrılığımız planlı değildi ama şu an baktığımızda iyi yaptığımızı görüyoruz. Vedat'ın satışında çok tartıştık Emre ve hocamız ile birlikte. Ben başında çok karşıydım ama şimdi iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Jailson'dan da gelirimiz oldu.

''Aday olurum olmam bunu zaman gösterir''

- Seçim arifesine girdik. Aday olurum ya da olmam. Hiç öyle bir iddiam yok. Aday olacaklar lütfen şimdi çıksınlar. Seçimin en demokratik şekilde olması ve benim yaşadıklarımı başkasının yaşamaması için tüzük değişiklikleri yapacaktık, yapamadık ama yapacağız.

''Bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere teşekkür ederim''

Ali Koç'un ardından söz alan Emre Belözoğlu ise şu açıklamayı yaptı; ''Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim. Bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere teşekkür ederim. Benim gönlümdeki takım her zaman Fenerbahçe oldu. Sokakta Fenerbahçe formasıyla top oynadım. Ölümlü dünya, Fenerbahçeli dünyaya gelmişsen, Fenerbahçe forması giyme şansın varsa neden olmasın.

''Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur''

- Kendini Fenerbahçeli hisseden herkese şunu söyleyebilirim bize inanın, desteğinize ve güveninize ihtiyacımız var. Mutlaka hatalarımız olacaktır ancak sizlerin desteği ile bu görevi başarıyla yürüteceğim. Futbol takımının arkasında çok cefakar bir yapı var; yönetim, finans ekibi, iletişim ekibi, sosyal medya ekibi. Böylesine bir yapının içerisinde olmayı çok istedim. eni, beni olmadan, biz olduğumuz bir Fenerbahçe'nin içinde olmak istedim. Fenerbahçelilerin sabah mutlu uyanmalarını istiyoruz. Rahmetli İslam Abi'nin dediği gibi Fenerbahçeliler mutluysa tüm Türkiye mutludur. Bunu yaşatmak nasip olur inşallah bize.

''Planlamamızın şu an için senelik yaptık''

- Transferi başarı olarak görmüyorum. Sahanın içinde skorların da desteklediği sonuçlar olursa her şey daha iyi olur. Sportif başarı kaçınılmaz! Çok ciddi bir transfer planlaması yaptık, inandığımız oyuncuların birçoğunu getirdik ama transfer şampiyon yapmıyor. Planlamamızın şu an için senelik yaptık. Planlamamızı şu an için belki senelik yapıyoruz ama bunu 5-10 sene devam ettirerek yapacağız. En büyük amacım bu memleketin çocuklarına Fenerbahçe formasını giydirmek.

''Samandıra'da liderimiz Erol Bulut''

- Ben başkanımıza bağlıyım ama beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var, birbirimizin işine dahil olduğumuz ya da kendi alanımızda kaldığımız. Kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek, Fenerbahçemiz'in başarısı demek. Onun rahat çalışmasını sağlama görevi bizde. Onun için elimizi her taşın altına koyacağız. Önümüzdeki dönem biraz dinamik olacak, bilgilendireceğiz. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Zaten Türkiye'nin bazı parametreleri var. Fenerbahçe için birçok kararımdan vazgeçtim. Getirdiğimiz oyuncuların maaş ortalaması 1 milyon euro.

''Alamadığımız oyuncular oldu''

- Ben Emre Belözoğlu olarak en samimi şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Kendi ekibim ve scout ile birlikte transfere beraber karar verdik. Alamadığımız oyuncular da oldu. Önümüzdeki sene de bütçeyi düşürerek devam edeceğiz. İnsanlar belki önümüzdeki sene daha farklı şeyler bekleyecek ama gerçekçi olmak lazım. Erol Hoca'ya ve başkana elimden gelen yardımı yaptım. İsteyip alamadığımız oyuncular da var, bu çok normaldir. Türkiye ligi, Avrupa'nın 4-5 büyük liginden daha geride. Futbolcular haklarını başka yerlere giderek kullandılar. Transfer döneminde 10'da 8, 10'da 9 oranında istediklerimizi yapabildiğimizi düşünüyorum.

''Gerçekçi bir kadro kurduk''

- Son 2 yılda Fenerbahçe kalite sorunu yaşadı, bunu aşmaya çalıştık. Gerçekçi bir kadro kurduk. Kimin ne kadar iyi oyuncu olduğunu görecek kapasiteye sahibim. Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı problem kaliteydi. Her takımda kaptanlık yaptım. Sporcudan kötü insan çıkmaz, yeter ki kendinizi inandırın. Arkamdaki en büyük güç, Fenerbahçe ve başkanımızdı. Maddi olarak doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. İyisini de yapacağız, bu güç bizde var.

''Oyuncularla iyi bir iletişimim olduğunu düşünüyorum''

- Fenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez, ben bunu da yaşadım. Bu süreçte oyuncularla direk görüştüm, onların soyunma odasındaki karakterlerini araştırdım. Biraz farklı bir yol diyebilirim. Teknik adamlardan bilgi aldık. Onları tanımak adına kendi gerçeklerimle ilerledim. Oyuncularla iyi bir iletişimim olduğunu düşünüyorum. Bazen insan kendi hayallerinden de bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçiyor. Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Bir gün başka hedefim olursa sizlerle paylaşırım.

''Elit takımımızın yer alacağı kampüs olacak''

- Samandıra'da iki tane elit takımımızın yer alacağı kampüs olacak. Altyapıdaki oyuncular, A Takım'da oynayan abileriyle aynı ortamda idman yapacak. Ben gençlerin potansiyeline çok güveniyorum. Diğerlerine saygısızlığım yok ama biz hareket ettiğimizde onlar bizim kadar yarışamayacaktır. Bu da sportif başarı ile olur. Altyapıdan oyuncu çıkarmak gerek. Bunun için bırakırken, Hasan Ali ve Ozan'dan izin alarak kaptanlığı Ömer Faruk'a verdim.

''Fenerbahçe'de kalitesiz oyuncu oynayamaz''

- Benim için 'Tanısanız seversiniz' diyorlar ya, benim için sahada kazanmak önemlidir. Ben de hatalar yaptım. Zor da olsa geride kaldı. Fenerbahçe'de devam edecek olmak en büyük motivasyonumdu. Fenerbahçe'ye yakışır davranacağım. Fenerbahçe'de kalitesiz oyuncu oynayamaz. Aldığımız oyuncularda kriter buydu. Kaliteydi. Mevcut aldığımız oyuncuları en çok asist yapan, en çok koşan gibi şeyleri kendi aramızda belirlemiştik zaten. Çok da zor bir şey değil bunu yapmak. Kalite de yetmiyor bazen. Onun için aidiyet özelliği olan futbolculara baktık. Beklentiler yüksek ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu takım yeni bir takım. Sportif direktör de yeni. Sabır önemli. Ben futbolcuyken bunu pek başaramadım ama sabır çok önemli.