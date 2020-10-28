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MSB'den Ermenistan'ın kalleş saldırısına ilişki açıklama

MSB, Ermenistan'ın kalleş saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor" denildi.

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