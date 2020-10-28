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Hatay'da ele geçirilmişti! Teröristlerin geldiği 'paramotor' üzerinde parmak izi incelemesi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiği 2 paramotor üzerinde parmak izi incelemeleri sürüyor.

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Payas’ta önceki akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK’lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun’da çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak kendisini imha etti, diğeri ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, teröristlerin Mümbiç'ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları’na gelen teröristlerden olduklarını açıkladı. Bölgede yapılan operasyonlar sırasında teröristlerin Mümbiç'ten geldiği 2 paramotor ele geçirildi.

İncelenmeye alındılar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen paramotorlar üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirildi. Alınan örnekle, etkisiz hale getirilen teröristlerin dışında bölgeye gelen başka terörist olup olmadığı tespit edilecek.

Ayrıca teröristlere bölgeye gelmeden önce kimler tarafından eğitim verildiği belirlenecek.

3 ay önce de aynı yöntemi kullanmışlardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

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