BIST 1.127
DOLAR 8,25
EURO 9,68
ALTIN 496,93
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Vladimir Putin'den koronavirüste 'ikinci dalga' açıklaması: Rusya'da henüz erken

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) pandemisinde ülkesinde ikinci dalgayı konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Abone ol

Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Putin, "İkinci dalgayı konuşmuyoruz, zira çok kısa süre, daha bu sabah bazı uzmanların görüşüne göre birinci dalganın bazı bölgelere henüz yeni ulaştığını ele aldık. Her an tetikte olmalı, yaşanan gelişmelere etkili bir şekilde ve zamanında yanıt vermeliyiz" dedi.

Putin, hükümetin durumu izlediğini ve çalışmaların bilirkişiler düzeyinde yürütüldüğünü ancak hala daha çok sayıda soru işareti bulunduğunu ifade etti.

Covid-19 hastalarına ücretsiz ilaç talimatı

Bu arada Putin, hastalığı hafif şekilde geçiren ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastalarına ilaçların ücretsiz sağlanması talimatı verdi. Bu amaç doğrultusunda 5 milyar rubleden fazla kaynak aktarılacağını ekledi.

Putin, "Bu kararın sürüncemede bırakılmamasını rica ediyorum. Gelin bir anlaşma yapalım ve bu kararı kabul edilmiş sayalım. Bu kaynakların derhal aktarılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Ülkede son durum nasıl?: Rusya’da son 24 saatte 16 bin 202 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 563 bin 976’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 346 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 26 bin 935’e ulaştığını açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da ikinci kez nüfus tabelası şaşkınlığı: Müge Anlı'yı aramayın... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun görevini açıkladı! Galatasaray detayına dikkat
Erdoğan Putin'e telefonda söyledi Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici, lanetliyoruz
Gergerlioğlu ile AK Partili vekiller arasında 'Yasin Börü' gerginliği! Meclis'te "Yalancısın" sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatür tepkisi! Susarsak o zaman ölürüz
Dolar, altın, euro rekor seviyelerde! Dolarda yeni zirve 8.32
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den Ermenistan'ın kalleş saldırısına ilişki açıklama
AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu
İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl
CHP'den istifa etmişti! Evrensekiz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Kütahya'da vakalar arttı! O mahalleye giriş ve çıkışlara kapatılacak
Mevlid Kandili mesajları değişik çok paylaşılan kandil tebrik sözleri
Yorumlar