Vladimir Putin'den koronavirüste 'ikinci dalga' açıklaması: Rusya'da henüz erken

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) pandemisinde ülkesinde ikinci dalgayı konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

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Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Putin, "İkinci dalgayı konuşmuyoruz, zira çok kısa süre, daha bu sabah bazı uzmanların görüşüne göre birinci dalganın bazı bölgelere henüz yeni ulaştığını ele aldık. Her an tetikte olmalı, yaşanan gelişmelere etkili bir şekilde ve zamanında yanıt vermeliyiz" dedi.

Putin, hükümetin durumu izlediğini ve çalışmaların bilirkişiler düzeyinde yürütüldüğünü ancak hala daha çok sayıda soru işareti bulunduğunu ifade etti.

Covid-19 hastalarına ücretsiz ilaç talimatı

Bu arada Putin, hastalığı hafif şekilde geçiren ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastalarına ilaçların ücretsiz sağlanması talimatı verdi. Bu amaç doğrultusunda 5 milyar rubleden fazla kaynak aktarılacağını ekledi.

Putin, "Bu kararın sürüncemede bırakılmamasını rica ediyorum. Gelin bir anlaşma yapalım ve bu kararı kabul edilmiş sayalım. Bu kaynakların derhal aktarılmasını rica ediyorum" diye konuştu.