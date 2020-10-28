Bursa'da ikinci kez nüfus tabelası şaşkınlığı: Müge Anlı'yı aramayın...
BURSA’nın İnegöl ilçesindeki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindi. Kentte şaşkınlığına neden olan durum hakkında Belediye Başkanı Alper Taban, 'Lütfen Müge Anlı'yı aramayın. Her şey kontrol altında' paylaşımı yaptı.
4 ay önce, Bursa’dan İnegöl’e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir’den İnegöl’e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı.
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Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu.
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Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi. Geçen pazartesi günü ise ilçenin giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindiği görüldü.
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Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Her şey kontrol altında” dedi.
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