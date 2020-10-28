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Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yasaklar geri mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Bakan Koca'nın toplantının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. İstanbul'da artan vaka sayıları nedeniyle bugün yapılacak kritik toplantıda yeni kararlar alınması bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" açıklama sonrası Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılması kararı alınmıştı.

Gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Alınacak yeni önlemler bu toplantıda kararlaştırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara bugüne işaret etmişti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin de masaya yatırılabileceğini söylemiş ve "Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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