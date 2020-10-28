Son dakika kardeş Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı Aliyev duyurdu

Kardeş Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da vura vura ilerleyişini sürdürüyor. 3 köy daha kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da işgal altında olan 13 köyde daha hakimiyet sağlandığını açıkladı.

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27 Eylül'de başlayan kardeş Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında sıcak çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu adım adım ilerleyip, işgal altında olan bölgelerini geri alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyde daha kontrol sağlandığını duyurdu.

"Berde sakinlerinin intikamı savaş alanında alınacak''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Berde'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin roket saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı yerde kalmayacak ve işgalcilere savaş alanında makul bir yanıt verilecek." açıklamasında bulundu.

Savaşta son durum Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Ermeni güçleri 69 sivili katletti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 28 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.