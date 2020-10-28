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Beyoğlu'nda 'Çukur Sokak' uyuşturucu çetesine operasyon: 54 kişi gözaltına alındı

BEYOĞLU'nda genellikle 'Çukur Sokak'ta faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 54 kişi gözaltına alınırken çete üyesinin MOBESE kameralarına el sallayıp uyuşturucu sattığı anlar kayda geçti.

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CNN TÜRK haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonunu Beyoğlu'ndaki 'Çukur Sokak' ve etrafında faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine yaptı. Çete üyeleri polis operasyonuna karşı motosikletli dört elemanını mahalle etrafında sürekli ring attırdı. Uyuşturucu çetesi paravan olarak birçok iş yeri açtı.

Şahıslardan bazılarının ayakkabıcı, çiğköfteci ve kuru temizlemeci olduğu belirtildi. Zehir tacirlerinin bu dükkanları kullanarak uyuşturucu sattığı aktarıldı.

'Peşimize düşmenize gerek yok ağa, Çukur'da MOBESE'ye poz veriyorlar'

'Çukur Sokak' çetesini izlemeye alan narkotik ekipleri bir çete üyesinin aynı rap müzik şarkısında da yer alan 'Peşimize düşmenize gerek yok ağa, Çukur'da MOBESE'ye poz veriyorlar' sözünde olduğu gibi MOBESE kamerası önünde el sallayıp uyuşturucu sattığını tespit etti.

Satıcının önce kameraya el salladığı sonra da taksideki yolcuya uyuşturucu sattığı anlarda MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kayıttaydı.

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