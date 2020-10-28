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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Bir utanç vesikası

ERMENİSTAN'ın, Dağlık Karabağ'ın Berde bölgesindeki sivilleri kalleşçe hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan zehir zemberek bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır." denildi.

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Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti. Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünkü saldırının ardından Ermenistan'ın Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu kaydedilen açıklamada, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz" denildi.

'Ermenistan'a gerekli tepkiyi göstermenin zamanı çoktan gelmiştir'

"Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır. Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."

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