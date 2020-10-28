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Antalya'da kadının iç çamaşırından çıkan alet herkesi şok etti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen kadın tutuklandı.

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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.N. isimli kadının detaylı aramasında 4,41 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve sütyeninin içerisinde uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden bir tanesi yapılan işlemlerin ardından polis merkezinden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen N.N., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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