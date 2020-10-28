Erol Bulut: Tek hedefimiz Fenerbahçe'ye 29'uncu şampiyonluğu yaşatmak

Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut'un basın toplantısında sorulan sorulara yanıt verdi. Toplantıda Erol Bulut, tek hedeflerinin Fenerbahçe'ye 29'uncu şampiyonluğu yaşatmak olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Teknik direktör Erol Bulut üçlüsünün birlikte gerçekleştirdiği toplantı başladı. Toplantı başında Ali Koç, "Hayalim tek bir hocayla görev süremi tamamlamaktı ama olmadı. O dönemde Emre ile çok konuştuk. Emre yanına bir futbol aklı olan, aklına güvendiği bir hoca ismini koymuştu. Oradan altyapılara köprü olacak isimdi ama o kişi olmamıştı..." dedi.

Erol Bulut ise konuşmasına 4 sene formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik direktör olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek başladı. Bulut, kendisini kulübe layık gören Ali Koç ve yöneticilere teşekkür etti.

Erol Bulut ekip olarak tek hedeflerinin olduğunu belirterek 29'uncu şampiyonluğu bu yıl elde etmek istediklerini söyledi. 6 haftalık süreçte her şeyin istedikleri gibi gittiğini ifade eden Bulut, istedikleri futbolu ortaya koyduklarını, her geçen gün üzerine kattıklarını belirtti.

Birlik vurgusu yapan Erol Bulut, "Ben değil biz olarak yola çıktık. Şampiyonluğu hep birlikte başarmak istiyoruz. İnşallah bu yıl başaracağız" dedi.

Oyuncu seçimi hakkındaki soruya, "46 maçlık bir sezon, her futbolcumuzdan faydalanacağız." diyen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye imza attığınızda, baskılara ve zorluklara hazırlıklı olmalısınız. İşimiz zor, kimseye söz veremiyoruz. Kesin şampiyon olacağız diye bir şey yok. Futbol sahada oynanıyor. Oynayarak, doğru kararlar vererek hedefe gitmeye çalışacağız" sözlerini vurguladı.

Oyuncularla yaş farkı olmaması sizin için avantaj mı?

Bulut , "Futbolcularımızın karakterlerine baktığımızda müthiş karakterler transfer ettik. İletişim konusunda sıkıntımız yok, takımımızda çok iyi." dedi. Bulut şampiyonluk yarışı hakkında "Hiçbir zaman unutmayalım daha çok oynanacak maç var. Şuan konuşmak için erken" sözlerini kullandı.

Duran top hakkında konuşan Erol Bulut, "Benim haftada bir gün idmanlarım duran top çalışmaları üzerine oluyor. Duran top futbolda çok büyük bir faktör. Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da da bunları kullanmıştık." diye konuştu.

Avrupa'da hedefleriniz ne? Sorusuna yanıt

"İlk hedefim Süper Lig şampiyonluğu arkasından da Türkiye kupası" diyen Erol Bulut şuan Türkiye'ye odaklandıklarını arkasından Avrupa'da başarıyı düşündüklerini kaydetti.

Ali Koç'tan seçim çıkışı:

Ali Koç: "Şu anda seçim düşünmüyorum, düşündüğüm tek şey başarıya ulaşmak. İyi giderken birileri çıkıp aday oldu takımı etkiledi görüşüne inanmıyorum. Fenerbahçe için iyi düşünen kim varsa aday olsun..."