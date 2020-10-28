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SPK, 25 siteye erişim engeli cezası verdi! İşte o sitelerin listesi...

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen şirketlere erişim engeli kararı verdi.

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Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı gerekçesiyle hukuki işlem uygulayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı bültende adresleri tek tek yayınladı. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilen sitelerin listesi şu şekilde:

http://fxopentrading.com

https://www.pboxfx.com

https://forexekaydol12.com

https://trade.xtrade-tr.net

https://iq-options.trade

https://canli-market.net

https://gannmarkets35.com

https://trade-turk.com

https://gkmforex22.com

https://lord-fx.uk

https://fxtrd22.com

https://lotascapital21.com

https://www.yurtdisiforex20.co

https://www.trendfx55.com

https://www.balansfx43.com

https://olivemarkets51.com

https://www.hizlifx103.com

https://ekolfx84.com

http://destekfx46.com

https://zesforex28.com

https://www.zesforextr12.com

https://www.liberalfx35.com

 https://www.liberalfxtr17.com

 https://www.kalefx34.com

https://trforex8.com

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