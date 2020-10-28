Antalya'da görme engelli genç fotoğraf geçerek geçimini sağlıyor! Çektiği fotoğraflar şaşırttı
Antalya’da 5 yaşında babasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmeye başlayan doğuştan yüzde 90 görme engelli 27 yaşındaki Enes Samed Budak, çektiği karelerle görenleri hayrete düşürüyor.
Dünyaya yüzde 90 görme engelli olarak gelen 27 yaşındaki Enes Samed Budak, ressam olan babasının kendisine 5 yaşında hediye ettiği fotoğraf makinesinin yıllar sonra ekmek teknesi olacağından habersiz bir şekilde fotoğraf çekmeye merak saldı.
İlkokul, ortaokul ve lise çağlarında okula makinesiyle giden Budak, babasının da desteğiyle kendisini geliştirip Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.
Mezun olduktan sonra çalışmaya karar veren Budak, organizasyonlarda çektiği fotoğraflarla insanların ilgisini çekmeye başladı.
Çevresindekilerin sık sık ‘nasıl çekebiliyor’ şeklindeki sorularıyla karşılaşan Budak’ın, yüzde 10’luk görme oranıyla çektiği fotoğrafları görenler ise hayretlere düştü. Genellikle portre ve manzara fotoğrafları çeken Budak, geçimini bu işten sağlamaya başladı.