Samsun'da 'sadece sevdim' notu bırakan öğretmen kendisini doğal gaz borusuna astı

SAMSUN'da ana okulunda resim öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Kübra B., misafirliğe gittiği evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Bunalım yaşadığı belirtilen genç kadının 'sadece sevdim' yazılı not bıraktığı aktarıldı.

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Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir ana okulunda resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Kübra B., girdiği bunalım sonucu misafir olduğu arkadaşının evinde geriye "Sadece sevdim" yazılı not bırakarak kendini çarşafla doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Eve gelen ev sahibi M.Y., Kübra B.'yi oda girişindeki doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.