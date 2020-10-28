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Galatasaray'da Linnes ve Belhanda'da son durum

Süper Lig’in yedinci haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Martin Linnes takımla çalıştı, Belhanda'nın tedavisine devam edildi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra geniş alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dâhilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

Younes Belhanda’nın tedavisine devam edildi. Antrenmanın ardından oyuncumuz Mbaye Diagne’nin doğum günü kutlandı. 

Galatasaray Futbol Takımı, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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