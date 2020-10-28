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CHP'li Engin Altay'dan çok sert Charlie Hebdo ve Macron tepkisi edepsizliktir ve aşağılık ötesidir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Charlie Hebdo dergisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan' a yönelik hakaret içerikli karikatüre çok sert tepki gösterdi. 'Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz.' dedi. Altay ayrıca, İslam'ı hedef alan tutumundan dolayı Macron hakkında ağır konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasına Cumhuriyet Bayramı ve Mevlit Kandili kutlamasıyla başlayan Altay, İslam'ı hedef alan Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Fransız dergisi Charlie Hebdo hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay,  şunları söyledi;

"Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz.

En yüksek refleksi, tepkiyi, geçmişte olduğu gibi parlamentoda ve bütün meşru zeminlerde gösteririz.

'İslam'da reform talebinin Macron gibi birinden gelmesi, densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir'

Ayrıca hiç kimsenin, hiçbir ülke ve hiçbir devlet başkanının, medya organının İslam dinine ve onun Peygamberine, başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz. İslam'da reform, Macron'un işi değildir. İslam'da reform talebinin Macron gibi birinden gelmesi, densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Herkes haddini bilecek.

''Karikatürler edepsizliktir ve aşağılık ötesidir"

Karikatür bile olsa, kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı, saygısızlığı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yüce Peygamberimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ilişkin karikatürler edepsizliktir ve aşağılık ötesidir."

Erdoğan'a tavsiye

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıların kendilerini üzdüğünü ve bunları asla kabul etmediklerini vurgulayarak, "Dış politikaya TBMM'yi paydaş yapmasını tekrar tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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