Çevrimiçi görüşmeler için yerli ve milli çözüm UZEP

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte toplantılar, görüşmeler ve eğitim-öğretim; bilgisayarlar aracılığıyla çevrimiçi ortamlarda yapılmaya başlandı. Çevrimiçi görüşmeler için Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi yurtdışı kaynaklı çözümler kullanılsa da Sakarya Üniversitesi tarafından yerli alternatif Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP) geliştirildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte çok sayıda şirket evden çalışmaya başladı. Görüntülü konuşmalar, uzaktan toplantılar arttı. En önemlisi de eğitim evlere taşındı. Hal böyle olunca uzaktan eğitim programlarına ihtiyaç da arttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; özellikle okulların uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte çok sayıda platform hayatımıza girdi. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet bunlardan bazıları. Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. "Dünyaca ünlü şirketlerin yarışında ben de varım" diyen yerli ve milli bir platform oldu. Adı UZEP (Uzaktan Eğitim Platformu).

7 bin kişi aynı anda

Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen TÜBİTAK destekli Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP), şu an 15 üniversite tarafından kullanılıyor. İlerde tüm Türkiye’de kullanılması beklenen sistem; Zoom, Teams ve benzeri uygulamalara göre birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Projeyi geliştiren ekibin başında Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özmen var. "UZEP’i hem kendi kaynaklarımızla hem de çok kolay kullanılabilir yaptık" diyen Özmen, binlerce öğrencinin aynı anda ve kolaylıkla derslere katılabileceği uygulamayı şu sözlerle anlatıyor: "Pandemi başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bir anda bitti. Öğrencileri evine gönderdik. Derslerin devam etmesi lazım. Bir bakıldı ki, bizim bu işlere yetecek bilgisayarımız yok. Böyle karmaşık bir sistemi yönetecek uzaktan eğitim merkezleri yok. Bu işi yapacak nitelikli eleman da yok. Bunlar olmadığı için çok sayıda üniversite eğitimi durdurdu. Çok biçare kalındı. Biz bunu gördük ve hemen bir sistem geliştirdik. Bu çok hızlı şekilde kullanıma alınacak bir sistem. Üniversitemizde 2 bin tane ders var. Bakıyoruz 200 tane eşzamanlı ders yürüyor. Aynı anda 6-7 bin kişi ders alıyor. Bunun sağlanması şu an çok önemli ve biz bunu 2 ay gibi kısa bir sürede yaptık."

Yerli ve milli proje

Uygulamanın ithalata bağlı bir ürün olmadığına dikkat çeken Özmen, "Tamamen yerli ve milli bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şu an Zoom kullanıyor mesela. Belki ileride onlar da 'UZEP' kullanmaya başlarlar. Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra biz bunu ihraç etmeyi de düşünüyoruz" dedi.

Milyonlarca lira tasarruf sağlandı

UZEP’in şu anda 15 üniversite tarafından kullanıldığına söyleyen Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum da geliştirdikleri uygulamanın aynı zamanda büyük bir tasarruf sağladığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu 15 üniversite normalde birer tane server alacaktı ve en az 1 milyon lira ödeyecekti. Bu 15 milyon lira harcanması demek. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime dönüldüğü zaman bu serverlar atıl kalacaktı. Hem üniversitelerin hem de ülkenin kaynakları içeride kaldı."