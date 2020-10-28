BIST 1.127
DOLAR 8,27
EURO 9,71
ALTIN 499,85
HABER /  EKONOMİ
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Berat Albayrak: Attığımız adımların meyvelerini alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün atılan adımların ve izlenen ekonomi politikalarının somut meyvelerinin yakın gelecekte alınacağını ifade etti.

Abone ol

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'a yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca açıkladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ekim 2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu
Elazığ'da otomobiller çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
Demba Ba'dan Fransız basınına Recep Tayyip Erdoğan cevabı
Kuveyt'te Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştirme kampanyası
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor
Tesbih namazı nasıl kılınır Diyanet anlatımı
Manchester United 23 bin 500 taraftar ağırlayabilecek
4 rekatlık hacet namazı kılınışı hacet namazı nasıl kılınır?
İtalya'da ölümlerin sayısı yine çok yüksek
2020 cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim yarın kaçıncı yılı
Yorumlar 13 yorum