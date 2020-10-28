Kuveyt'te Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştirme kampanyası
Kuveyt'te Fransız yetkililerin İslam karşıtı söylemleri ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlamasını protesto etmek için 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' kampanyası başlatıldı.Abone ol
Kuveytliler, Fransız ürünlerini boykot kampanyası kapsamında sosyal medyada, "Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştir" etiketi açtı.
Ülkede yaygın olarak kullanılan Fransız ürünlerinin fotoğraflarını dolaşıma sokan Kuveytli aktivistler, bunların yerine kullanılabilecek Türk ürünlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayımladı.
Ülkenin önde gelen mağaza ve dükkanlarının Fransız mallarını boykot kampanyasına katıldığı belirtildi.
Kuveyt makamları Fransız ürünlerini boykot kampanyasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Kuveyt'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed el-Sabah, pazar günü Fransa’nın Kuveyt Büyükelçisi Anne-Claire Legendre'ye Fransa'nın dinlere saldırı içeren açıklamaları durdurması gerektiğini bildirmiş; ülkesinin İslam dinini terörizmle ilişkilendirme politikalarını reddettiğini kaydetmişti.