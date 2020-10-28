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Fransa'dan Türkiye itirafı! Esas hedefleri bakın neymiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısı Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Fransızların Türkiye'nin artan etkisini azaltma adına girişimlerde bulunduğu da adeta itiraf edildi.

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Fransa'da hem sağ hem de sol eğilimli gazeteler, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sarfettiği "zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri ve Fransız ürünlerini boykot çağrısını eleştiren yazılar yayımlandı.

Aynı gazeteler, nefretle zikredilen Charlie Hebdo dergisine gösterilen tepkiyi de sütunlarına taşıdı.

Bunlardan biri olan Fransız Le Monde gazetesi Fransız siyasetçilerin açıklamalarındaki dehşeti görmezden geldi. Marie Jego imzalı bir makalede, Fransa'nın Türkiye'ye ve İslam dünyasına karşı düşmanca tavrının sebebi de itiraf edildi. 

Türkiye'nin etkisi rahatsız etti

Makalede "Türk Cumhurbaşkanı Fransız mevkidaşına olan saldırılarını artırınca pazar günü Fransız Büyükelçisi'nin Ankara'dan geri çağrılmasına sebep oldu. İmamların yerelde eğitimini dayatan Paris, Türkiye'nin din aracılığıyla etkisini yayma siyasetini sınırlandırıyor" denildi.

Böylece, Türkiye'nin bölgesinde artan nüfuzunu sınırlandırmak için Müslümanlara baskı kurduğu ifade edildi.

Aynı gazetede bugün yayınlanan bir başka makalede, Ayasofya'nın ibadete açılması eleştirildi. ''Recep Tayyip Erdoğan, 1920-1930 yıllarında Batı yanlısı yönelime son vermek istiyor" denildi.

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