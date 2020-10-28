Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10.027'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 368.513'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1662 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1662 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, ağır hasta sayısı 1836, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0 oldu.

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;