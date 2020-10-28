BIST 1.127
DOLAR 8,28
EURO 9,73
ALTIN 500,50
HABER /  POLİTİKA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti; onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin" dedi.

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Menica Encü ise "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç, kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kuveyt'te Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştirme kampanyası
Demba Ba'dan Fransız basınına Recep Tayyip Erdoğan cevabı
Elazığ'da otomobiller çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
Meis'e provokasyon amaçlı dev Yunan bayrağı asıldı
Fransa'dan Türkiye itirafı! Esas hedefleri bakın neymiş
Çevrimiçi görüşmeler için yerli ve milli çözüm UZEP
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da ölümlerin sayısı yine çok yüksek
Pakistan Başbakanı'ndan Müslüman ülkelere çağrı!
Mevlid kandilinde çekilecek zikirler esmalar hangisi?
Kandil gecesi kılınacak 12 rekatlık namaz kılınışı nasıl niyet edilir?
Adetli kadınlar kandilde nasıl ibadet eder Kur'an okunur mu?
Kargolar bugün kaça kadar çalışıyor kargo çalışma saatleri
Yorumlar 3 yorum