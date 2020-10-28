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Demba Ba'dan Fransız basınına Recep Tayyip Erdoğan cevabı

Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, PSG maçı öncesi Fransa basınından Le Parisien'e konuştu. Demba Ba, Avrupa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haksız bir yaklaşım olduğunu savundu.

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Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçı öncesi Fransa'dan Le Parisien gazetesine bir röportaj verdi. Demba Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Avrupa'da haksız bir yaklaşım olduğunu da belirtti.

Demba Ba'nın Le Parisien'e verdiği röportajdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısmı şu şekilde:

"Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim.

"Nefret dünyasında yaşıyoruz"

Irkçılık bir futbol probleminin ötesinde toplumların problemi. Dünyanın üst düzey yetkilileri onunla savaşmak için yeterince etkili değil. Nefret dünyasında yaşıyoruz. İnsanları yaptıkları şeyler için değerlendirmemiz lazım, oldukları kişi için değil. Oyuncular sorumluluk almalı ve ırkçılık durumunda 22 kişi sahadan ayrılmalı."

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