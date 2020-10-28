Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınandıAbone ol
Ankara- Paris hattındaki Charlie Hebdo gerilimi devam ediyor. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki rezil karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.
Türk vatandaşlarına yapılan saldırı da kınandı
Öte yandan, Fransa'da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.
NE OLMUŞTU?
İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız Charlie Hebdo dergisi, büyük bir skandala daha imza attı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize ederek, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti. Dergi tepki çeken kapağında, Erdoğan'a yönelik 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da Peygamberimize dil uzattı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.