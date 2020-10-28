Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de aşıyla ilgili çalışmaların nisan ayı gibi tamamlanacağını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 yerli aşı çalışmasının devam ettiğini söyledi. İnsan üzerindeki deneylere 3 aşının yakın olduğunu belirten Koca, Türk aşısının nisan ayında uygulanabileceğini o süreye kadar en az 3-4 aşının devreye gireceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bakan Koca, İstanbul'da yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs için Türkiye'de 16 yerli aşı çalışmasının yürütüldüğünü belirten Koca, aşı konusundaki çalışmaların nisan ayı gibi tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

İşte Koca'nın aşıyla ilgili açıklamaları;

"Aşı çalışmalarında son durum 16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 tane aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle bizim dediğimiz deneysel araştırma laboratuvarımızı da bugün ziyaret ettim. Bu aşıların çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonu için sterilize ve standardizasyon çalışmaları bitecek 1 aşı için. İstenen şekilde tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ama ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var ve bununla ilgili muhtemelen gelecek haftaya karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlayacak.

"Nisan ayı gibi devreye girer"

Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer

Yurt dışından faz-3 çalışması yapılan iki aşı var. Serhat Hocam yakından takip ediyor. Ben genel olarak söyleyebilirim ki şu ana dek ciddi bir yan etki yok. Muhtemelen kasım sonunda bağışıklıkla ilgili bir bilgimiz olur.

Aralık ayında virülansı azaltılmış olan Çin aşısıyla ilgili eğer istediğimiz şekilde sonuç alınırsa 5 milyon aşı uygulanmış olacak.

Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye düşünüyoruz her şey normal giderse. O zaman dek en az 3-4 aşının devreye gireceğini tahmin ediyorum."