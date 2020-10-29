İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyet gelecektir

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Cumhuriyet gelecektir" notuyla video paylaştı.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
İmamoğlu'nun 'Cumhuriyet gelecektir' notuyla yaptığı paylaşıma kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Bununa birlikte sosyal medyada '#CumhuriyetBiziz' ve '#Atamİzindeyiz' etiketleri de ilk sıralarda yer aldı.
Cumhuriyet gelecektir 🇹🇷 pic.twitter.com/uBNjwdGI93— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 28, 2020
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