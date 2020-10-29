İzmir'de sahte içkiden iki kişi daha yaşamını yitirdi

İZMİR'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ekim'de başlayan tedavisine kentteki özel bir hastanede devam edilen 56 yaşındaki E.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çeşme Devlet Hastanesinde 16 Ekim'de tedaviye alınmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu 32 yaşındaki A.H. de hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.