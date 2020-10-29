Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi bitti

Fraport Tav Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde ayrılık yaşandı. Teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti.

Abone ol

Süper Lig'de son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Fraport Tav Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi.

Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmişti. Ocak ayında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Tuna, 29 maçta 11 galibiyet almıştı. Antalyaspor, Süper Lig'in yedinci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fikir ayrılıkları

Kulüpten yapılan açıklamada; "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.