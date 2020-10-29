BIST 1.127
DOLAR 8,27
EURO 9,76
ALTIN 502,08
HABER /  SPOR

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi bitti

Fraport Tav Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde ayrılık yaşandı. Teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa etti.

Abone ol

Süper Lig'de son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Fraport Tav Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi.

Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmişti. Ocak ayında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Tuna, 29 maçta 11 galibiyet almıştı. Antalyaspor, Süper Lig'in yedinci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Fikir ayrılıkları 
Kulüpten yapılan açıklamada; "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
SES'ten yankı uyandıran açıklama: Koronavirüs taşıyan sağlıkçılar çalıştırılıyor
ABD Dışişleri'nden S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor
Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ekim 2020)
Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
ÖNCEKİ HABERLER
Otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' dönemi başlıyor!
Merih Demiral oyundan atıldı Barcelona Juventus'u rahat geçti
Murat Ongun doğruladı! Ekrem İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den TELE1 açıklaması: Dikkatimizden kaçmamıştır
30 Ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB açıklaması
Yorumlar