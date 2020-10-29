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İstanbul'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir servis midibüsü yağmurunda etkisiyle kayganlaşan zeminin etkisiyle devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

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Olay bugün sabah 6.30 sıralarında Gaziosmanpaşa’da yaşandı. İçerisindeki yolcuları ile birlikte seyir halinde olan 34 LDZ 118 plaklı servis midibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminin de etkisiy sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı devrildi.

Kazada 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 yolcu sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yolda araç kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.

“Bir sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi”
Kaza sırasında servis aracında olan Direnç Yıldız “5 arkadaşımızın durumları çok kötü değil hafif yaralı olanlar var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Yağmur yeni yağdığında yol kaygan oluyor. Servis de biraz hızlıydı büyük ihtimalle. Bir sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi. Baya da sürüklendi.” dedi.

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