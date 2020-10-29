BIST 1.127
DOLAR 8,27
EURO 9,76
ALTIN 502,08
HABER /  GÜNCEL

Çilingirle girdiği evde dehşet saçtı! Adana'dan gelip Çankırı'daki eşini öldürdü

ADANA'dan Çankırı'ya gelip boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren zanlı tutuklandı. Cani koca cinayet sonrası polise teslim olmuştu.

Abone ol

Çankırı'da, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da yaşayan boşanma aşamasındaki Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp Adana'ya dönerek teslim olan Mesut A, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Mesut A, Çankırı'da yaşayan eski eşi Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp kente döndüğünü söyleyerek teslim olmuş, bunun üzerine Adana Emniyeti'nin durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaypazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde Gülay A'nın cansız bedenini bulmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı Antalyaspor'la anlaştı! Fenerbahçe maçında sahada
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
SES'ten yankı uyandıran açıklama: Koronavirüs taşıyan sağlıkçılar çalıştırılıyor
ABD Dışişleri'nden S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor
Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ekim 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Koronavirüse yakalandı çocuğun yüzüne tükürdü
Eşinden boşandı taşındığı annesinin evini alkol alıp yaktı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu! Emniyet harekete geçti
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi bitti
İstanbul'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
4 rekatlık hacet namazı kılınışı hacet namazı nasıl kılınır?
Yorumlar