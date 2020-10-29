Başakşehir PSG maçı sonrası Fransızlar şaştı kaldı: Türk tuzağından kurtulduk

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında PSG'ye zor anlar yaşatsa da 2-0 mağlup olurken Fransız medyası ''PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu.'' yorumunu yaptı.

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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk etti.

İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 64 ve 79'da Moise Kean kaydetti.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Fransız ekibi, puanını 3'e yükseltti. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı. Başakşehir, kaybetmesine oynadığı oyun ve yakaladığı gol pozisyonlarıyla takdir toplarken Fransız medyası maça geniş yer ayırdı.

İşte Fransız medyasının penceresinden Başakşehir - PSG maçı;

'Topal-Kahveci-Özcan karşısında ezildi'

France Football: Zafere rağmen PSG'de toplu ilgisizlik sorunu vardı. Kazandılar ama parlamadılar. PSG için monoton, ilgisiz, yumuşak, pasif, özelliksiz bir takım görüntüsü. Neymar'ın sakatlığıyla PSG, Başakşehir'in 4-3-3'üne karşı çoğu zaman orta sahada ezildi. Topal-Kahveci-Özcan üçlüsüne karşı oynayan Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü ve çoğu zaman sadece boşluğa doğru koşu yaptı.

Türkler, Parisliler kadar (16 kez) şut çekti

Ve kimse bu sayısal yetersizliği telafi etmediği için, İstanbul kulübü birçok kez atağa kalktı. Böylece Türkler, Parisliler kadar (16 kez) şut çekti. Neyse ki, Keylor Navas, özellikle Edin Visca'nın (16., 57.) önünde uyanıktı ve takım arkadaşlarının pasifliğini gol yemeden atlattı. Navas'ın daha güçlü bir rakibe aynı şekilde atlatabilmesi pek mümkün değil.

L'Equipe: Teşekkürler Moise Kean! PSG, Kean sayesinde Başakşehir'den kurtuldu. Neymar'ın çıkışından bitiş düdüğüne kadar Tuchel hiç sakin kalamadı. ManU yenilgisinden sonra Türkiye'de olası bir puan kaybı Tuchel'i çok yaralardı. Alman teknik adam bu yüzden ilk 11'i şaşırtıcı derece yıldızlarla bezeli güçlü şekilde çıkardı. İlk periyotta PSG sadece bir kez kaleyi bulabilirken, Visca Navas'ı üst üste zorladı. Enzo Crivelli'nin takım arkadaşları tehlikeli ama etkisizdi. Sahada bir kimlik ortaya koyamayan PSG, 2 gol sayesinde kazandı.

'Kean sayesinde kurtuldu'

Maxifoot: PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu. Hayal kırıklığı olan ilk yarının ötesinde PSG hiçbir yaratıcılık gösteremedi.

'Paris'in kurtarıcısı Moise Kean'

Le Parisien: Paris'in kurtarıcısı Moise Kean! Paris'in grubun en zayıfı zannedilen Başakşehir karşısında rahat kazanması bekleniyordu. Tuchel'in 'Bu adam benim için ve kulüp bir için armağan' dediği Navas'ın Rafael, Visca ve Türüç karşısında kurtarışları sayesinde ayakta kaldı. Takımdaki hassasiyet eksikliği az daha felaket bir sonuç doğruyordu.