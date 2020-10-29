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İzmir'de kanlı olay: İş yerinde kurşun yağmuruna tutuldu ailesi sinir krizi geçirdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de aralarında husumet olduğu belirtilen kimliği belirsiz kişi, Engin Ekşioğlu'na (39) silahlı saldırı düzenledi. İş yerinde kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları sinir krizi yaşadı.

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Olay, Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Ekşioğlu ile aralarında husumet bulunan bir kişi Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, ismi öğrenilemeyen şüpheli Ekşioğlu'na tabancasıyla 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuları iş yerine geldiğinde, Ekşioğlu'nu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ekşioğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ekşioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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