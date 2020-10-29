Van Gölü sular çekilince beyaza büründü! Mikrobiyalitler ortaya çıktı
VAN Gölü'nde çekilen sular beyaz görüntüye neden oldu. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de ortaya çıktı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla çekilme meydana geldi.
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Sudaki çekilme nedeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza büründü.
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Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de gün yüzüne çıktı.
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Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu ilginç manzarayı görüntüledi.
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