Bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 29 Ekim kaç yaşında?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla yurt genelinde kutlanacak. Birçok vatandaş ise Cumhuriyet ne zaman kuruldu, 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yılı araştırması yapıyor. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kuruldu. 2020 bugün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını kutluyoruz.

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29 Ekim Cumhuriyet 2020 bu sene kaç yaşında araştırması başladı. Bugün Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağız. Resmi tatil olan 29 Ekim tatili 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani 29 Ekim tatili 1.5 gün olacak. Peki 29 Ekim tatili 4 gün tatil olur mu? 30 Ekim cuma günü de tatil sayılır mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde gelen son bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Cumhuriyet kaç yaşında: 2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,

Şen Türküler gür sesinde.

Kahramanlar ülkesinde,

Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,

Akın akın koşanlara.

Sen de katıl, koş onlara,

Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:

29 Ekim yazdır.

Ne yapılsa gene azdır,

Cumhuriyet bayramı var!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.