PSG'de Thomas Tuchel: Navas bizim için bir hediye

Temsilcimiz Başakşehir'in elinden zor kurtulan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkmanın zor olmadığını belirten Tuchel, inanılmaz kurtarışlar yapan Navas için 'bizim için hediye' nitelemesi yaptı.

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Thomas Tuchel; sezonun erken başlamasından dolayı takımın henüz maçlara hazır olamadığını ve motive olmakta zorlandıklarını söyledi. Maçı değerlendiren Alman çalıştırıcı "Sonuç iyiydi. Daha iyisini yapabilirdik. Ritim eksikliğimiz vardı. Oyunu açmalarına izin verdik. Bizim için en iyi maç olduğunu söyleyemem. Önümüzdeki maçlarda da odağımızı koruyarak daha iyi sonuçlar almalıyız" diye konuştu.

Tuchel "Bu sene geçen sene değil. Çok farklı. Tatil yapamadık, dinlenemedik. Çalışma dönemlerimiz uzun ve verimli olamadı. Hemen yeni sezona başlamak zorundaydık. Mental olarak hazırlanamadık. Sezonda 60-65 maç oynayan oyunculardan her zaman yüksek performans bekleyemezsiniz. Milli maçları da unutmamak gerekir. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Onlar için de kolay değil. Bizim için durum oldukça karmaşık. Zor gruptayız. Manchester United maçı zor geçecek. Her maça iyi odaklanıp ilerlemek istiyoruz. Gruptan çıkmak bizim için kolay olmayacak" dedi.

Koronavirüs önlemleriyle ilgili soruyu yanıtlayan PSG Teknik Direktörü Tuchel "Sadece futbolcular ve antrenörler değil herkes için önlem alınacaktır. Beklemekten başka bir şey elimizden gelmiyor. koronavirüsten dolayı aileler zor dönemden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Tuchel, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Takımda eksik olan şey hazırlık süreci ve aynı zamanda birçok eksiğimiz var. Bir iki oyuncu aldık ve onları da son anda aldık. Geçen sezon karantina sebebiyle çok zorlu geçti. Karantina dönüşünde Şampiyonlar Ligi finali ve ligin başlaması zorlayıcı oldu. Bunu Mbappe de söyledi ama ben söyleyince bahane buluyormuşum gibi oluyor. PSG gibi tarihindeki en büyük başarıyı göstermiş bir takım bu başarıyı tekrar sağlayacaktır. Henüz hazır olmayan oyuncularımı korumak zorundayım. Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyorlar."

Neymar'ın durumu hakkında konuştu

Neymar'ın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Tuchel, "Evet kaslarından biraz rahatsız hissetti, kenara almayı tercih ettik. Doktorla konuşmadım ama umarım ciddi bir sorunu yoktur." dedi.

Tuchel, Fransız gazetecilerin Marquinhos'un orta sahada Danilo'nun da savunmada oynamasını eleştirmesi üzerine ise şöyle konuştu:

"Neden olmasın, bununla ilgili açıklamayı daha önce yaptım. Savunmanın ortasında Danilo ve Kimpembe olağanüstü savunma yaptılar. Tabii ki bir stoper alırsak bu durum değişebilir. Ayrıca bu tartışmaya neden devam edildiğini anlamıyorum. Marquinhos'u zaman zaman da orta sahada kullandık ve kulüp tarihindeki en iyi sezonu geçirdik. Eğer Lizbon'daki finali izlediyseniz, ben bu soruyu anlamıyorum, orada olağanüstü performans sergiledi. Bizim için anahtar bir oyuncu. Herkesin mevkisi değişebilir. Danilo'yu savunmaya da çekebiliriz, Rafinha ile tandem olarak da çekebiliriz. Benim için Danilo bir orta saha oyuncusundan ziyade savunma oyuncusu."

PSG'de Navas faktörü: Bizim için hediye

Kaleci Navas'ın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunun altını çizen Tuchel, "Navas her zaman sakin kalabilen bir oyuncu. Hep en iyi performansını gösteriyor. Navas'ın bizim için hediye olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.