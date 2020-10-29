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Malatya'da dehşet! Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü

Malatya'da tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ebubekir Tan, sokakta karşılaştığı husumetli Mehmet F. tarafından çıkan tartışmanın ardından, tabanca ile vuruldu.

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Malatya'da akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet F. ile iş insanı Ebubekir Tan (45) sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Silahla kurşun yağdırdı 

Kavga sırasında Mehmet F., yanında bulunan tabancayla Ebubekir Tan’a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Tan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Katil yakalandı

Yoğun bakım ünitesine alınan Ebubekir Tan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Husumetlisinin ölümüne yol açan Mehmet F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş insanı Ebubekir Tan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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