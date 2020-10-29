Bursa'da genç adam fıtık için hastaneye gitti! Gerçek bakın ne çıktı

Bursa’da 30 yaşındaki Celil Koç kasık fıtığı için gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi. 30 dakikalık ameliyatsız müdahale ile sağlığına kavuşan Koç, ilerde doğabilecek kalp yetersizliği, akciğer damarlarında basınç yüksekliği, hipertansiyon sorununun önüne geçti.

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Bursa’da kasık fıtığı ameliyatı için gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrenen 30 yaşındaki Celil Koç, Transkateter Atriyal Septal Defekt (ASD) kapatılması yöntemi, yani ameliyatsız kalp deliğinin kapatılmasıyla sağlığına kavuştu.



Yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonucu eski sağlığına kavuşan Koç'u ziyaret eden Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimi Prof. Dr. Enbiya Aksakal, “Başka bir hastanede kasık fıtığı ameliyatı için gerekli olan testlerden geçen Celil Koç, kalbinin 2 santimetre delik olduğunu öğrenmiş. Geçmişte ciddi bir şikayeti olmayan hastamız, askerliğinden tutun da bütün günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabilen bir profili var.



"Deliği tamamen kapattık"

Kalbinin sağ bölümünde büyüme ve 2 santimetrelik delik tespit edildi. Ancak bu deliğin kalbini etkilemesi, kalp fonksiyonlarının ilerleyen süreçte bozulması ihtimalinin yüksek olması sebebiyle gerekli müdahaleyi yaptık. Hastanın kasığından girerek herhangi bir kesi olmaksızın deliği tamamen kapattık. İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir sorun çıkmadı. Transkateter Atriyal Septal Defekt (ASD) müdahalesi sonrası bu haliyle ilerleyen yaşlarında hiçbir sorun olmadan hayatını idame ettirebilecek. Bütün bireylerin yaptığı bütün aktiviteleri yerine getirebilecek” dedi.



"6 ay sonraya erteledik"

Uzun yıllar ameliyattan korktuğu için kasık fıtığı ameliyatı olmaktan kaçındığını belirten Celil Koç, karar verdiğinde ise EKG çekiminde ve kalp muayenesi sonrası kalbinin delik olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Koç, “Gerekli ölçümlerin ardından kapalı tip ameliyat olabileceğim söylendi. Kısa süren operasyon sonunda kendimi gayet iyi hissediyorum. Kasık fıtığı ameliyatımı ise 6 ay sonraya erteledik” diye konuştu. Celil Koç, işlemi yapan Medicana Bursa Hastanesi hekimleri Prof. Dr. Enbiya Aksakal ve Doç. Dr. Selim Topcu’ya teşekkür etti.