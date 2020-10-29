Erzurum'da yüzde 95'i çöpe gidiyordu! Ekonomiye geri kazandırdılar
ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Tozsin Durmaz ve çalışma arkadaşları, yüzde 95'i çöpe giden Oltu taşını kurtardı.
Erzurum'da kara elmas olarak da bilinen Oltu taşının potansiyelinin belirlenmesi için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından bir çalışma başlatıldı. 'Oltu taşının potansiyel rezervinin tespit edilmesi' projesini yürüten Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gülşen Tozsin Durmaz, madenin ocaktan çıkarılmasından üretim safhasına kadar Oltu taşının büyük oranda kayba uğradığını tespit etti.
Oltu ilçesinde taş işlemeciliği yapan İhsan Çelik, Oltu taşı atıklarının ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. 15 kilogram taştan sadece 2 kilogramlık ürün elde edebildiklerini belirten Çelik, "Geri kalanı atık olarak çöpe gidiyor. Bin bir zahmetle çıkarılan Oltu taşının tamamen ekonomiye kazandırılması çok önemli." dedi.
Oltu taşında yaşanan kayıp üzerine KUDAKA'nın desteğiyle 'Oltu taşı atıklarının geri dönüşümü' projesi başlatıldı. Doç.Dr. Gülşen Tozsin Durmaz'ın yürüttüğü projede ocaktan çıkarılan Oltu taşının sadece yüzde 5'inin ürün olarak kullanıldığı, yüzde 95'lik bölümünün ise atık olarak çöpe atıldığını belirledi.
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, 2 ayrı özel firma ve Oltu'da taş işlemeciliği yapan bir işyerinin desteğini alan Doç. Dr. Gülşen Tozsin Durmaz, başkanlığını yaptığı ekiple önce Rus taşı üretiminin merkezi olan Gürcistan'a teknik ziyarette bulundu.