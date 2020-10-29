Thomas Tuchel'den Neymar açıklaması

Başakşehir'in PSG'ye 2-0 yenildiği maçta sakatlanan Neymar, 26. dakikada yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı. Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada ''Konulacak teşhisi bekliyoruz.'' dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain ve Başakşehir kozlarını paylaşırken Brezilyalı yıldız Neymar, sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

Brezilyalı yıldız yaşadığı sakatlığın ardından kenara, 'Beni değiştirin' şeklinde işaret yaptı. Alman teknik adam Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara alarak Pablo Sarabia oyuna sürdü.

'Konulacak teşhisi bekliyoruz'

PSG'nin Alman hocası Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada ''Neymar'ın ciddi bir ağrısı yok ama kendini rahat hissetmiyordu. Bütün bunların sebebi sıkışık fikstür. Konulacak teşhisi bekliyoruz.'' dedi.