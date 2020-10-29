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Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi

Medipol Başakşehir’de Paris Saint-Germain karşısında ilk 11 başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de Mehmet Topal Avrupa’da dalya yaptı.

34 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain müsabakasına ilk 11’de başlayarak Avrupa’da 100. mücadelesinde forma giymiş oldu.

Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve ispanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.

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