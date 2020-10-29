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Alex Telles koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'dan hatırlanan bek oyuncusu Alex Telles, koronavirüse yakalanan futbolcular arasına dahil oldu.

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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

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