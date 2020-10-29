Alex Telles koronavirüse yakalandı

Galatasaray'dan hatırlanan bek oyuncusu Alex Telles, koronavirüse yakalanan futbolcular arasına dahil oldu.Abone ol
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
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