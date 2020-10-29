Bursa'da kağıt topladıkları aracı Türk bayrağıyla donatan gençler 29 Ekim'i kutladı
BURSA'da karton toplayan gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Bayram sevinci yüzlerinden okunan gençler, 'Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.
Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Cumhuriyet Bayramı'nı, alın teriyle ekmeğini kazandıkları araçlarını süsleyerek kutladı.
Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir'in Cumhuriyetin ilanının 97 yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu.
Bursa caddelerinde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençlerin bayrak sevgisi ve bayram mutluluğu yüzünden okundu.
"Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız"
Şanlıurfa Viranşehir'li olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.