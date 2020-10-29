Bursa'da kağıt topladıkları aracı Türk bayrağıyla donatan gençler 29 Ekim'i kutladı

"Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız"

Şanlıurfa Viranşehir'li olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.