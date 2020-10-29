Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in bilinci tamamen açıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günlerdir koronavirüse karşı yoğun bakımda mücadele veriyordu. Böcek hakkında iyi haber 51 gün sonra geldi. Böcek'in bilincinin tamamen açıldığı belirtildi.

Abone ol

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hacır, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’dan bir mucize yükseliyor. Covid 19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim Muhittin Böcek'in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi’nin harika yoğun bakım ekibi “Koca Yörüğü” hayata döndürüyor."

Antalya’dan bir mucize yükseliyor. Covid 19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi’nin harika yoğun bakım ekibi “Koca Yörüğü” hayata döndürüyor. — gürkan hacır (@gurkanhacir) October 28, 2020

17 Ağustos'ta maske uyarısı yapmıştı

​Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.