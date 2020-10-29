Tuncay Akça nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı olan Tuncay Akça'nın hayatı merak konusu oldu. Hababam Sınıfı serisinde rol alan Tuncay Akça 57 yaşında ve aslen Kastamonulu. Selda Akça ile evli olan Tuncay Akça'nın Sena ve Mehmet adında iki çocuğu var. İşte Tuncay Akça hayatı....

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Hababam Sınıfı serisinde Bacaksız rolünü oynayan ve akıllara kazınan oyuncu Tuncay Akça özel hayatı ile merak konusu oldu. Usta oyuncu 1963 yılının Aralık ayında dünyaya geldi ve aslen Kastamonu Çatalzeytin’lidir v Boyu 1.51 cm olan oyuncu Selda Akça ile evli olan Tuncay Akça'nın Sena ve Mehmet adında iki çocuğu var. İşte Tuncay Akça hayatı....

Tiyatrocu ve oyuncu Tuncay Akça sinema severler tarafından Hababam Sınıfı’nın öğrencileri arasında yer aldığı dönemde ismini duyurmuştur. Filmde Bacaksız lakabı ile tanınmıştır.

1981 senesinde usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in Yol isimli sinema filminde oynamıştır. Özellikle Hababam Sınıfı filminde öğrencilerin ıslanarak beklediği bölümde Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz? repliği hafızalara kazınmış sahne olmuştur. Filmde Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Ahmet Arıman gibi usta oyuncular ile birlikte rol almıştır.

Bizimkiler dizisinde ise manav rolü ile oyunculuk serüvenini sürdürmüştür. Tuncay Akça bugüne kadar terini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav Adem rolünde oynamıştır.





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