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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 29 Ekim mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı. 

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Egemenliğimizin tescili Cumhuriyetimizin 97. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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