Sağlık çalışanları izin ve istifa yasağına isyan etti! DİSK Başkanı: Çözüm bulun

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerini durdurmasına hekimlerden ve sağlık meslek örgütlerinden sert tepki geldi. DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, “Yasaklamalar yerine çözüm yolları bulacaksınız.” ifadesinde bulundu.

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Pandeminin 8. ayında Covid-19’un meslek hastalığı bile sayılmadığını, sağlıkçılara düzenli test yapılmadığını belirten sağlıkçılar, “Hastalandık; maaşımızı kestiniz. Ek ödeme vereceğiz dediniz; ya vermediniz ya da adaletsiz dağıttınız. Şimdi de izin, istifa ve emeklilik hakkımızı engelliyorsunuz! Bu yasak çalışma ve insan haklarına aykırıdır. Sağlıkçının canı yok mu” diye sordular.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Bakanlığın önceki gün getirdiği yasaklamalara çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Twitter’den “#SağlıkcınınCanıyokmu” etiketiyle Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç ise yaptığı açıklamada “Hekim ve sağlık çalışanları, maske, nitelikli koruyucu ekipman eksikliği yaşarken PCR testi, grip aşısı yapılmazken, özlük hakları ödenmezken, on binlerce sağlık çalışanı hastalanırken, onlarcası ölürken sizler neredeydiniz” diye sordular.

‘Kabul edilemez’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu da açıklamasında, özetle şunları kaydetti: “Dayatılan bu önlemler kabul edilemez. Bir an önce toplumsal hareketliliği kısıtlayacak önlemler alınmalıdır. Süreci bilimsel bir kurul yönetmeli ve sorumluluğu üstlenmelidir. Hekimler ve sağlık çalışanlarına eşitsizliğe, adaletsizliğe yol açmadan tüm özlük/ekonomik hakları verilmeli, teşvikler açıklanmalıdır.”

‘Yasak değil, çözüm bulun''

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, “Sağlık çalışanları için küresel eylem haftası” nedeniyle İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir eylem yaptı. Hastane önünde dün bir araya gelen DİSK üyeleri ve sağlık emekçileri, “Alkış yetmez, sağlık emekçilerinin sağlığı için mücadeleye”, “Daha yüksek ücret daha fazla istihdam, herkese nitelikli sağlık hizmeti” yazılı dövizler taşındı, “Sağlık işçisi köle değildir”, “Yandaşa değil, sağlığa bütçe”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganları atıldı. Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Sağlık Bakanlığı genelgesiyle sağlık çalışanlarının atama, emeklilik, istifa ve izin hakkı kullandırılmamasına yönelik kararı eleştirerek “Yasaklamalar yerine çözüm yolları bulacaksınız. Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalıdır. Covid-19, sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık emekçilerinin çalışma sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Yıllardır atama bekleyen sağlık çalışanları bir an önce atanmalıdır” diye konuştu.