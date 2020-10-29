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Beşiktaş'ta Dorukhan bilmecesi! İşte yeni teklif

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz ile anlaşmanın ocak ayına bırakılmamasını istedi. Emre Kocadağ’ın yürüttüğü pazarlıklarda oyuncuya 9 milyon TL civarında garanti ücret ve başarı bonusu önerildi.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. 

9 milyon TL önerildi
Yönetim, siyahbeyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

Başarı bonusu içeriği de sundu
Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

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