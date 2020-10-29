BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,75
ALTIN 502,21
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Arıman kaç yaşında nereli Ahmet Arıman gençliği

Ahmet Arıman kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolüne hayat veren Ahmet Arıman'ın özel hayatı ve biyografisine bakalım. Ahmet Arıman, 1955 doğumlu müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

Abone ol

Ahmet Arıman kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolüne hayat veren Ahmet Arıman dünyaevine girdi. Gelin hep birlikte Ahmet Arıman'ın özel hayatı ve biyografisine bakalım.

Ahmet Arıman, 1955 doğumlu müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

Ahmet Arıman 27 11 1955 tarihinde İstanbul un Fatih ilçesinde dünyaya merhaba diyen Ahmet Arıman 7 yıl sonra Bakırköy ilçesine taşınmışlardır, 40 yılı aşkın süre Bakırköy'de yaşayan sanatçı, orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başlamıştır. Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun görmüştür.

O dönemde Arzu Film'in en fazla beğenilen filmlerinde oynar,( Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile , Sultan ) bunlardan bir kaçıdır. Ertem Eğilmez'in vefatı ile sanki bir aile dağılmıştır ve artık bu tarz filmlerde çekilmez olur. Sahne çalışmalarına devam eden Ahmet Arıman festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

62 yaşında Kader Kaynak ile evlendi:  Ahmet Arıman 62 yaşında dünyaevine girdi. Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine giren Ahmet Arıman mutluluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim için yazı kaleme aldı: Rehin alınmış bir Cumhuriyetle karşı karşıyayız
Ahmet Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'siyasi atık' yanıtı: Önce aynaya bakmalı
Otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' dönemi başlıyor!
Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi
Başakşehir PSG maçı sonrası Fransızlar şaştı kaldı: Türk tuzağından kurtulduk
Prof. Dr. Osman Osman Müftüoğlu: Covid-19 zekayı etkiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pandemide Türkiye rekor kırdı Avrupa'yı solladı! Zirvede yerini aldı
Beşiktaş'ta Dorukhan bilmecesi! İşte yeni teklif
Van'da ekipler şaşkına döndü! Şüphe üzerine durdurdukları TIR'dan bakın ne çıktı
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in bilinci tamamen açıldı
Sağlık çalışanları izin ve istifa yasağına isyan etti! DİSK Başkanı: Çözüm bulun
Kandil namazına nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili namazı kılınışı
Yorumlar