29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manşetleri arşivden çıktı ilk kez göreceksiniz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manşetleri arşivden çıktı ilk kez göreceksiniz
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Cumhuriyetimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 97. yıl önce bugün kuruldu... Arşivden çıkan, belki de bir çoğununuz ilk kez göreceği Cumhuriyet Bayramı manşetlerini derledik.
Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. (Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1929, Akşam)
Cumhuriyet bugün altıncı yaşını bitirmiş, güçlü, kuvvetli, gürbüz bir teşekküldür. Şimdi bizim bağrımızı ısıtan bu teşekkül, yarın bizim çocuklarımızı bağrına basacaktır. (Faruk Nafiz Çamlıbel, 29 Ekim 1929, Hakimiyeti Milliye)
Matbuat (basın) ailesi bugün en büyük milli bayramımız şerefine çalışmayacak, yarın gazeteler intişar (yayımlanma) etmeyecektir. (29 Ekim 1929, Vakit
Cumhuriyet, idare sistemlerinin en mütekâmili (gelişmiş), siyasi gayelerin son basamağıdır. Bir çobana reis-i cumhurluk yolunu açık bırakan, liyakat ve intihaptan (seçim) başka varlık tanımayan bir usulün büyüklüğü kalemle anlatılabilir mi? (29 Ekim 1930, Vakit)